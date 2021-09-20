أخبار عاجلة

رعد: كل الازمات في لبنان أُريد لها ان تنفجر مجتمعة للوصول القسري الى انهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية واسقاط الحكومة واجراء انتخابات نيابية مبكرة

Lebanon 24
20-09-2021 | 13:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سامي فتفت: في حال لم يشكل الرئيس ميقاتي سنطالب باستقالة رئيس الجمهورية بالتوازي مع حل مجلس النواب وانتخابات نيابية مبكرة (الجديد)
lebanon 24
20/09/2021 23:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي فور عودته الى لبنان: لن أُصرّح قبيل لقائي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
lebanon 24
20/09/2021 23:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها
lebanon 24
20/09/2021 23:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان ٢٤": لا صحة للكلام الذي يتم تداوله عن اجواء سلبية سادت اجتماع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم.
lebanon 24
20/09/2021 23:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2021-09-20
16:51 | 2021-09-20
16:48 | 2021-09-20
16:26 | 2021-09-20
16:22 | 2021-09-20
16:07 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website