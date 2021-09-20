ميقاتي: الأولوية لنا أيضاً لتحصين الواقع التربوي وإعادة الطلاب إلى المدارس بكل الوسائل الممكنة كما أن أعيننا تتجه إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج

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