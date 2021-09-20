أخبار عاجلة

ميقاتي: بدأنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام يهذه الخطوة

Lebanon 24
20-09-2021 | 13:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: دعيت الى حكومة تكنوسياسية منذ عامين ونحن عشية الانتخابات لذلك بحاجة لحكومة تقنية لمفاوضة صندوق النقد الدولي واجراء الانتخابات
lebanon 24
21/09/2021 00:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي 
lebanon 24
21/09/2021 00:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بين تشكيل الحكومة واليوم شعرت بالارتياح النسبي وخلال 7 ايام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي ابدى استعداده لدعم لبنان
lebanon 24
21/09/2021 00:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نطبق شروط صندوق النقد الدولي وننتظر مساعداته
lebanon 24
21/09/2021 00:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2021-09-20
16:51 | 2021-09-20
16:48 | 2021-09-20
16:26 | 2021-09-20
16:22 | 2021-09-20
16:07 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website