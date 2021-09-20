أخبار عاجلة

الولايات المتحدة: إصابة طالبين بإطلاق نار في ثانوية "هيرتيج" في فرجينيا

Lebanon 24
20-09-2021 | 15:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة تُسجل 2087 وفاة و154513 إصابة جديدة بفيروس كورونا
lebanon 24
21/09/2021 03:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: إيقاف جميع رحلات إجلاء الأفغان إلى الولايات المتحدة مؤقتا بعد اكتشاف 4 حالات إصابة بالحصبة
lebanon 24
21/09/2021 03:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة‬⁩ تسجّل 80,701 إصابة جديدة و 421 حالة وفاة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩
lebanon 24
21/09/2021 03:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 3 ضباط في إطلاق نار على مركز شرطة في شيكاغو في الولايات المتحدة الاميركية
lebanon 24
21/09/2021 03:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:57 | 2021-09-20
19:30 | 2021-09-20
19:22 | 2021-09-20
19:09 | 2021-09-20
19:08 | 2021-09-20
19:00 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website