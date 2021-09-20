أخبار عاجلة

الرئيس التونسي: لا مجال للتراجع في وجه من يحاول بث الفوضى والفتنة بالبلاد

Lebanon 24
20-09-2021 | 15:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس التونسي: لست من دعاة الفوضى والانقلاب وملتزم باحترام الحريات وإذا حصلت بعض التجاوزات كما يدعي البعض فالغاية منها الإساءة إلى رئيس الجمهورية
lebanon 24
21/09/2021 03:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي: لا مجال للعودة إلى الوراء ولا حوار إلا مع الصادقين الذين تبنوا مطالب الشعب
lebanon 24
21/09/2021 03:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي: “الداخلية” ستتصدّى لمن يحاولون تفتيت الدولة
lebanon 24
21/09/2021 03:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي: ليطمئن التونسيون على حقوقهم وحرياتهم التي لا تراجع فيها ولا مجال للاعتداء عليها
lebanon 24
21/09/2021 03:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:57 | 2021-09-20
19:30 | 2021-09-20
19:22 | 2021-09-20
19:09 | 2021-09-20
19:08 | 2021-09-20
19:00 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website