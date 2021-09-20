أخبار عاجلة

الرئيس الفرنسي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل

Lebanon 24
20-09-2021 | 16:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا الوضع السياسي والأمني في ليبيا
lebanon 24
21/09/2021 03:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الجزائرية: الرئيس عبد المجيد تبون يبحث هاتفيا مستجدات الوضع في تونس مع نظيره قيس سعيد
lebanon 24
21/09/2021 03:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يبحث تطورات المنطقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي
lebanon 24
21/09/2021 03:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني منذ تولي بايدن الرئاسة الأميركية
lebanon 24
21/09/2021 03:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:57 | 2021-09-20
19:30 | 2021-09-20
19:22 | 2021-09-20
19:09 | 2021-09-20
19:08 | 2021-09-20
19:00 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website