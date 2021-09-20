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الخارجية الأميركية: ندعو إلى حل الخلاف بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبل فورا

Lebanon 24
20-09-2021 | 19:57
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