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بوريل: من الجيد أن يكون هناك تواصل مع الحكومة الأفغانية وهذا لا يعني الاعتراف الرسمي بشرعية هذه الحكومة

Lebanon 24
20-09-2021 | 21:11
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