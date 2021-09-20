أخبار عاجلة

بوريل: تفاجأنا من الإعلان عن التحالف الدفاعي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا

Lebanon 24
20-09-2021 | 21:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السفارة الصينية في واشنطن: يجب على الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا التخلي عن عقلية الحرب الباردة
lebanon 24
21/09/2021 06:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا تعلن عن خطة لبناء أسطول من الغواصات النووية
lebanon 24
21/09/2021 06:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"تبعات استراتيجية للأزمة".. لودريان يلتقي سفيري فرنسا المستدعيين من الولايات المتحدة وأستراليا
lebanon 24
21/09/2021 06:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: نشهد أزمة في علاقتنا مع الولايات المتحدة وأستراليا
lebanon 24
21/09/2021 06:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:01 | 2021-09-20
21:11 | 2021-09-20
21:09 | 2021-09-20
20:30 | 2021-09-20
19:57 | 2021-09-20
19:30 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website