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مجموعة حملة السندات الدولية اللبنانية تقول إن إعادة هيكلة الديون ستحتاج إلى أن تتعامل الحكومة بشكل فعال مع صندوق النقد الدولي (رويترز)

Lebanon 24
21-09-2021 | 03:29
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