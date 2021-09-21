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أخبار عاجلة
غوتيريش: أزمتا "كوفيد- 19" والمناخ أثبتتا مدى هشاشة المجتمعات على كوكبنا
Lebanon 24
21-09-2021
|
09:11
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