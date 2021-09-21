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إنقلاب شاحنة على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه والاضرار مادية وتحويل السير الى الطرقات المجاورة بسبب تسرب مادة المازوت في المحلة

Lebanon 24
21-09-2021 | 09:31
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