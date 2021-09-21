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الخارجية الروسية: على واشنطن وحلفائها تحمل المسؤولية الكاملة عن إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي لأفغانستان

Lebanon 24
21-09-2021 | 09:34
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