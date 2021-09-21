أخبار عاجلة

مصادر سودانية لـ"الشرق": مجلس الأمن والدفاع سيؤكد استمرار التحقيق بشأن محاولة الانقلاب وتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة

Lebanon 24
21-09-2021 | 14:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن والدفاع السوداني: محاولة الانقلاب جرت بقيادة اللواء ركن عبد الباقي الحسن ومعه ٢٢ ضابطا آخرين
lebanon 24
22/09/2021 02:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر رسمية سودانية: ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/09/2021 02:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية السودانية: على مجلس الأمن وقف تصرفات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة
lebanon 24
22/09/2021 02:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية السودانية: اللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة دعم لمبادرة الحل الإفريقي وليس لبدء مسار جديد
lebanon 24
22/09/2021 02:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2021-09-21
19:47 | 2021-09-21
19:46 | 2021-09-21
19:27 | 2021-09-21
19:16 | 2021-09-21
19:15 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website