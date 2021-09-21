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وسائل إعلام إسرائيلية: التأجيل تمّ بعد تهديد أعضاء من الكونغرس بعدم تأييد قانون الموازنة الأميركية

Lebanon 24
21-09-2021 | 15:17
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