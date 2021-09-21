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أردوغان: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية لـ10 سنوات أخرى

Lebanon 24
21-09-2021 | 18:36
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