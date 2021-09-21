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وزير الخارجية القطري في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": 60 ألف شخص ممن تم إجلاؤهم من كابل مروا عبر ⁧‫الدوحة‬⁩

Lebanon 24
21-09-2021 | 19:14
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