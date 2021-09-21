أخبار عاجلة

وزير الخارجية القطري: لا نريد أن يتم قلب المكاسب التي تم تحقيقها بشأن أفغاستان خلال السنوات العشرين الماضية

Lebanon 24
21-09-2021 | 19:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيران: ندعم وحدة واستقلال العراق ومكانته الإقليمية والتبادل التجاري بين العراق وإيران تجاوز 300 مليار دولار خلال السنوات الماضية
lebanon 24
22/09/2021 06:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي يدعو نظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي إلى استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي
lebanon 24
22/09/2021 06:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: قمنا بإجلاء أكثر من 2000 شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
lebanon 24
22/09/2021 06:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي بشأن آخر التطورات في أفغانستان
lebanon 24
22/09/2021 06:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:20 | 2021-09-21
20:16 | 2021-09-21
20:13 | 2021-09-21
20:00 | 2021-09-21
19:57 | 2021-09-21
19:55 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website