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السفير الفرنسي لدى واشنطن: شعرنا بخيبة أمل حينما رأينا إدارة بايدن تتخذ إجراءات أحادية

Lebanon 24
21-09-2021 | 19:57
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