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مسؤول أميركي: سندرس طلب طالبان بشأن مقعد الأمم المتحدة لكن لا نتوقع حلا الأسبوع الحالي

Lebanon 24
21-09-2021 | 20:13
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