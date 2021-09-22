سفير الكويت بعد نقله رسالة تهنئة من امير البلاد لميقاتي ورداً على سؤال عن دعوة الأخير الى الكويت: اهلاً وسهلاً به ان شاء ذلك فهو سيكون بين اهله وفي بلده

Lebanon 24