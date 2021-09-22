الرئيس عون التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانّا فرونِتسكا التي نقلت التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة واستعداد منظمات الأمم المتحدة للتعاون معها لتحقيق البرامج الإصلاحية الواردة في البيان الوزاري

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