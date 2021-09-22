علي درويش للـOTV: فُتحت بوابة الزيارات الدولية للرئيس ميقاتي، لمحاولة تطبيق جدول الأعمال الاقتصادية والنهوض من جديد للبلاد، وتأمين دعم لبنان للعبور بهذه المرحلة.

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