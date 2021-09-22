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علي درويش للـOTV: فُتحت بوابة الزيارات الدولية للرئيس ميقاتي، لمحاولة تطبيق جدول الأعمال الاقتصادية والنهوض من جديد للبلاد، وتأمين دعم لبنان للعبور بهذه المرحلة.

Lebanon 24
22-09-2021 | 05:45
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"فُتحت بوابة الزيارات الدولية للرئيس ميقاتي".. هذا ما كشفه درويش
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22/09/2021 20:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
علي درويش للـOTV: لا بد أن يسجل الاشقاء العرب للرئيس ميقاتي انفتاحه ووسطيته، ويعد صيغة متوازنة ومطمئنة للجميع. ونعوّل على التوافق العربي-العربي لما له من انعكاسات ايجابية على اللبنانيين.
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22/09/2021 20:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجديد": السفير الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان يصل غدًا إلى بيروت على رأس وفد اقتصادي فرنسي وعلى جدول مواعيده لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين
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22/09/2021 20:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
علي درويش للـOTV: فريق الحكومة الجديد حدد المعوقات مع المعنيين السابقين للعمل على وضح حلول تحد من تفاقمها. والعمل جاري على وضع اجراءات لعدم تسرب معلومات المواطنين وسوف يتم تحديد صيغة علمية لاختيار الشركة التي سيتم التسجيل من خلالها للبطاقة التمويلية
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22/09/2021 20:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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