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علي درويش للـOTV: لا بد أن يسجل الاشقاء العرب للرئيس ميقاتي انفتاحه ووسطيته، ويعد صيغة متوازنة ومطمئنة للجميع. ونعوّل على التوافق العربي-العربي لما له من انعكاسات ايجابية على اللبنانيين.

Lebanon 24
22-09-2021 | 05:45
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