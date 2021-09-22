علي درويش للـOTV: لا بد أن يسجل الاشقاء العرب للرئيس ميقاتي انفتاحه ووسطيته، ويعد صيغة متوازنة ومطمئنة للجميع. ونعوّل على التوافق العربي-العربي لما له من انعكاسات ايجابية على اللبنانيين.

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