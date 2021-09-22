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عون: لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701 ومتمسك بحقوقه ونرغب باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

Lebanon 24
22-09-2021 | 05:59
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