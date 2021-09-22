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عون: سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء وإعادة اعمار وتأهيل مرفأ بيروت والاهتمام سيتركز على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر وتحقيق التوازن النقدي

Lebanon 24
22-09-2021 | 06:00
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