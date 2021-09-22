رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي للـmtv: قرارنا بمقاطعة التسجيل والأعمال الإداريّة هو نتيجة الضغط الذي يتعرّض له الأساتذة يوميًّا ونحن لسنا بوضع مُريح لكي "تأخذ الحكومة راحتها"

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