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وزير الاقتصاد أمين سلام: المراقبة ستكون على الجميع ونؤكد للمستهلك وللمواطن ان عين الوزارة ستكون متابعة لموضوع الاسعار

Lebanon 24
22-09-2021 | 07:35
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