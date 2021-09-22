معلومات "الجديد": البيطار رد على رسالة صفا قائلاً "الرسالة وصلت وردي أنني أقوم بما يمليه علي واجبي المهني وسوف أستمر بذلك ما دمت محققاً عدلياً في هذا الملف"

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