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العاهل الأردني: لا حل للأزمة الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967

Lebanon 24
22-09-2021 | 11:33
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