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الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط (العربية)
Lebanon 24
22-09-2021
|
13:14
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