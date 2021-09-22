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إشكال بين عدد من المحتجين و دورية من الجيش عند نقطة جسر المحمرة و محاولات عدة لإعادة فتح الطريق

Lebanon 24
22-09-2021 | 13:42
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