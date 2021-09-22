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وزير النفط العراقي: توجد جهود دولية للحفاظ على السعر الخام للنفط في حدود 70 دولارا للبرميل

Lebanon 24
22-09-2021 | 14:15
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