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درويش لـ"المنار": الرئيس ميقاتي لم ينعِ القطاع المصرفي ولكن مخاطر البلاد الاقتصادية ضربت كلّ القطاعات وبالمباشر أثرت على المصرفي منها

Lebanon 24
22-09-2021 | 16:44
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