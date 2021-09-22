أخبار عاجلة

البرلمان الجزائري يمنح الثقة للحكومة الجديدة

Lebanon 24
22-09-2021 | 16:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل: سنعطي الثقة لأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي والكتل في النظام البرلماني تعطي الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناء على الاثنين معا
lebanon 24
23/09/2021 03:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار الساعات الأخيرة.. هل سيمنح "الوطني الحر" الثقة للحكومة؟
lebanon 24
23/09/2021 03:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانّا فرونِتسكا التي نقلت التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة واستعداد منظمات الأمم المتحدة للتعاون معها لتحقيق البرامج الإصلاحية الواردة في البيان الوزاري
lebanon 24
23/09/2021 03:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم المجلس الأعلى الليبي: إعلان البرلمان سحب الثقة من الحكومة يخالف اتفاق المصالحة
lebanon 24
23/09/2021 03:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:49 | 2021-09-22
19:19 | 2021-09-22
19:00 | 2021-09-22
18:50 | 2021-09-22
18:23 | 2021-09-22
18:18 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website