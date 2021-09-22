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وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي سيجتمعان اليوم في الأمم المتحدة لبحث أزمة الغواصات

Lebanon 24
22-09-2021 | 22:32
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