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أخبار عاجلة
وزير الاقتصاد الفرنسي: أزمة الغواصات أظهرت أن الاتحاد الأوروبي مطالب ببناء دفاعه الاستراتيجي
Lebanon 24
23-09-2021
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