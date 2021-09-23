نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد للـmtv: التسعير على سعر صرف معيّن يكون عند المستوردين ونحن كسوبرماركت تصلنا التسعيرة بلوائح بالليرة اللبنانية ولا نعرف ما هو سعر الصرف المعتمد

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