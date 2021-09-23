نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف للـmtv: نحن على مشارف أزمة خبز فقد أعلنت المطاحن أن 6 منها أوقفت الإنتاج بسبب نفاد المازوت ونتابع الموضوع مع وزارة الاقتصاد

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