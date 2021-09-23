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سرقة كابلات بئر مياه بلدة مصنع الزهرة في بعلبك (الوكالة الوطنية للاعلام)

Lebanon 24
23-09-2021 | 08:19
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