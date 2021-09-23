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كتلة الوفاء للمقاومة: أي اتفاق مع صندوق النقد يجب أن يكون وفق المصلحة اللبنانية وبدون أي إملاءات

Lebanon 24
23-09-2021 | 08:35
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23/09/2021 19:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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23/09/2021 19:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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