الوفاء للمقاومة: ان تلزيم العدو الصهيوني احدى الشركات الاميركية التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها يستدعي من الدولة اللبنانية ان تحسم امر حدودها البحرية ليصبح حق لبنان في مساحته البحرية مصانا على المستوى القانوني

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