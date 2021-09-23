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أردوغان: عملت بشكل جيد مع بوش الابن وأوباما وترامب لكن لا أستطيع القول إن بداية عملنا مع بايدن جيدة

Lebanon 24
23-09-2021 | 11:18
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