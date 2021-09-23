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المتحدث باسم البنتاغون جون سابل لـ"الحرة": الأنشطة العسكرية المتزايدة التي تقوم بها الصين في محيط تايوان تؤدي إلى زعزعة الاستقرار

Lebanon 24
23-09-2021 | 13:18
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