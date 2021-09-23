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دوجاريك للحرة: الأمم المتحدة موجودة في أفغانستان لدعم الشعب وللتأكد من عدم التراجع عن حقوق الإنسان والمرأة

Lebanon 24
23-09-2021 | 15:20
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