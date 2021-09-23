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أخبار عاجلة
وزير البيئة ناصر ياسين لـ"صار الوقت": أكثر ما قيل لي في الأسبوع الماضي كان "الله يعينك" و"شو بدك بهالشغلة"
Lebanon 24
23-09-2021
|
16:18
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