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وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: لم ينتصر أحد من الأزمة الخليجية وقد خسرنا الكثير من الوقت والفرص والنجاح الوحيد كان في المصالحة

Lebanon 24
23-09-2021 | 17:55
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