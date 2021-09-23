أخبار عاجلة

‏الكونغرس يعتزم التحقيق في هجوم بطائرة مسيرة قتل 10 مدنيين في ⁧‫كابول‬⁩

Lebanon 24
23-09-2021 | 19:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحالف العربي يحبط هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة استهدف جنوب السعودية
lebanon 24
24/09/2021 06:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية: الهجوم على السفينة الإسرائيلية ببحر العرب تم بطائرة مسيرة
lebanon 24
24/09/2021 06:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحالف العربي": إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة
lebanon 24
24/09/2021 06:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية في كردستان
lebanon 24
24/09/2021 06:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:55 | 2021-09-23
19:28 | 2021-09-23
19:27 | 2021-09-23
19:00 | 2021-09-23
18:39 | 2021-09-23
18:34 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website