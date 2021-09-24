أخبار عاجلة

إيطاليا تتعهد بمنح 45 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا لدول نامية

Lebanon 24
24-09-2021 | 00:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة أتلفت 15 مليون جرعة لقاحات مضادة لكورونا منذ آذار
lebanon 24
24/09/2021 08:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة التركية: التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا يتجاوز 90 مليون جرعة
lebanon 24
24/09/2021 08:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستشتري 500 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا وتتبرع بها للعالم بحلول حزيران 2022
lebanon 24
24/09/2021 08:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعلن تبرع الولايات المتحدة بمليون جرعة لقاح مضاد لكورونا لبوليفيا
lebanon 24
24/09/2021 08:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:55 | 2021-09-24
01:25 | 2021-09-24
01:03 | 2021-09-24
01:01 | 2021-09-24
01:00 | 2021-09-24
00:51 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website