لبنان

البطريرك الراعي يزور عون في قصر بعبدا

Lebanon 24
24-09-2021 | 02:58
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وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إلى قصر بعبدا، للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
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